Москвичей предупредили о надвигающемся снегопаде

МЧС: в Москве 22 апреля ожидается дождь и мокрый снег

Вечером 22 апреля в столице ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Москве.

Синоптики прогнозируют дождь и местами мокрый снег в период с 21:00 22 апреля до 21:00 23 апреля. Также в столице усилится ветер северной четверти с порывами до 15 метров в секунду.

В МЧС призвали проявлять повышенную осторожность при управлении транспортным средством: снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров.

Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также нежелательно оставлять детей без присмотра.

Госавтоинспекция Московской области напомнила, что летняя резина при температуре ниже +7 градусов теряет эластичность и перестает обеспечивать надежное сцепление с дорогой, даже если на ней нет льда.

«Если вы уже успели переобуть свой автомобиль, рекомендуем отказаться от поездок на личном транспорте на период похолодания и воспользоваться общественным транспортом», — указали в службе.

Ранее москвичам объяснили резкое похолодание в столичном регионе. Столица и область попали в холодный тыл циклона.