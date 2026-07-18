В Подмосковье объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Жителям следует укрыться в безопасном месте, сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Подмосковья в «Максе» .

«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — призвали спасатели.

Представители РСЧС предупредили о возможных перебоях сигнала мобильного интернета. Жителям Подмосковья напомнили о запрете снимать работу сил ПВО и подходить к упавшим обломкам беспилотников.

Ранее Минобороны сообщило о 105 беспилотниках, сбитых над регионами России днем 17 июля. Система ПВО отразила атаку на Белгородскую, Рязанскую, Орловскую, Липецкую области и другие регионы страны.