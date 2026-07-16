Победителей регионального этапа конкурса экспортеров наградили в Подмосковье

В Московской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года 2025». Как сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона, в этом году на конкурс было подано 83 заявки: 70 — от субъектов малого и среднего предпринимательства, 13 — от представителей крупного бизнеса.

Лучшие были определены в нескольких номинациях: «Промышленность», «Продукты питания», «Строительные технологии и материалы для МСП», «Индустрия красоты МСП» и других. Также были объявлены победители в дополнительных номинациях, среди которых «Креативные индустрии», «Высокие технологии», «Женщина-экспортер года», «Новая география».

Торжественную церемонию открыл заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев. Он поздравил победителей и номинантов конкурса, рассказал о действующих мерах поддержки экспортеров в регионе и подвел итоги работы Московской области в сфере внешнеэкономической деятельности.

Исполнительный директор Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области Ольга Щеголева отметила, что за каждым экспортным успехом стоят профессионализм, смелость в принятии решений и ежедневная работа команд предприятий.

Конкурс «Экспортер года» проводится посредством подачи заявок через цифровую платформу Российского экспортного центра. Квалификационная комиссия присваивает баллы за предоставленные данные по экспортной деятельности за прошедший год. Конкурс помогает выявить лидеров внешнеэкономической деятельности, стимулирует компании к развитию экспортной работы и повышает престиж регионального бизнеса на международной арене.