В Подмосковье наградили лучших волонтеров проекта по благоустройству
В музыкально-драматическом театре Пушкино отметили активистов движения «Волонтеры Подмосковья», которые помогали жителям голосовать за общественные территории для благоустройства. Награды участникам проекта «Формирование комфортной городской среды» вручила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
В этом году к работе привлекли более четырех тысяч волонтеров. Они рассказывали жителям о голосовании, объясняли порядок участия и помогали выбрать парки, скверы, набережные и другие пространства, которые могли войти в планы благоустройства.
«ФКГС — это не просто проект. Благодаря ему в разных городах, районах — не только в Московской области, но и по всей России — появляются благоустроенные пространства», — сказала министр.
Она вручила почетные грамоты за вклад в развитие волонтерского корпуса Московской области. Среди награжденных оказались координаторы регионального движения Рената Демидова, Юлия Ивлева и Константин Кузовков.
Волонтер из Подольска Виктория Родина впервые участвовала в проекте и помогла собрать более 380 голосов. По ее словам, команда работала не только в общественных местах, но и на предприятиях.
«Здорово, когда ты видишь живые эмоции людей», — поделилась она.
Еще одна участница — Вероника Пак — работала в проекте уже четвертый раз. Она рассказала, что одна из жительниц после встречи на точке голосования присоединилась к волонтерскому движению.
После церемонии гости посмотрели музыкальный спектакль «Сватовство гусара, или Петербургский ростовщик».
Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети».