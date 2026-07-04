В Подмосковье наградили лучших волонтеров проекта по благоустройству

В музыкально-драматическом театре Пушкино отметили активистов движения «Волонтеры Подмосковья», которые помогали жителям голосовать за общественные территории для благоустройства. Награды участникам проекта «Формирование комфортной городской среды» вручила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В этом году к работе привлекли более четырех тысяч волонтеров. Они рассказывали жителям о голосовании, объясняли порядок участия и помогали выбрать парки, скверы, набережные и другие пространства, которые могли войти в планы благоустройства.

«ФКГС — это не просто проект. Благодаря ему в разных городах, районах — не только в Московской области, но и по всей России — появляются благоустроенные пространства», — сказала министр.

Она вручила почетные грамоты за вклад в развитие волонтерского корпуса Московской области. Среди награжденных оказались координаторы регионального движения Рената Демидова, Юлия Ивлева и Константин Кузовков.