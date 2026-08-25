В Подмосковье начали выращивать миниатюрную брокколи «Никколини»

На фермерских полях под Коломной выращивают необычный овощ — миниатюрную брокколи «Никколини». Это гибрид брокколи и китайской капусты кай-лан. Его разработал француз Николя Буассе, который уже более 20 лет живет в России.

«Никколини» имеет длинный тонкий стебель и небольшое соцветие на конце. Фермер Николя Буассе утверждает, что этот овощ очень нежный и не имеет интенсивного вкуса капусты, как у обычной брокколи. По словам фермера, «Никколини» можно готовить практически как спаржу.

Растение выращивают на пойменных землях рядом с Окой. Урожай собирают каждые пять дней. «Мы выращиваем его с июля до первых морозов в Подмосковье», — говорит фермер.

Основная часть урожая «Никколини», около 80%, поставляется в магазины. Еще примерно пятая часть отправляется ресторанам.

Кроме «Никколини», хозяйство «Эколомна» занимается выращиванием миниатюрной цветной капусты «Николетта». По вкусу она нежнее обычной цветной капусты, а после приготовления становится еще более сладкой и приобретает легкие ореховые оттенки.

Теперь на фермерских полях под Коломной растут овощи, которые еще недавно российскому покупателю было сложно представить отечественными.