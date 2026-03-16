В Подмосковье начали собирать урожай экзотического овоща

В селе Горы в городском округе Коломна стартовал сбор урожая эндивия — салатного цикория, который широко известен в Европе, но до недавнего времени практически не выращивался в России. Единственным промышленным производителем этого овоща в стране стала ферма «Эколомна».

Проект реализует российско-французская команда предпринимателей во главе с фермером Николя Буассе. Бывшее овощехранилище переоборудовали для производства эндивия: в здании разместили холодильные камеры, зоны обработки и камеру выгонки.

Эндивий выращивают в полной темноте на гидропонных установках. «Мы раз в неделю ставим корнеплоды на выгонку. В течение 21 дня кочан растет в полной темноте, где мы контролируем температуру, влажность и состав воды», — объясняет фермер Николя Буассе.

Готовый кочан весит около 150–160 граммов и сразу готов к употреблению. Производственный цикл начинается в мае с посева семян цикория, а через примерно 180 дней собирают корнеплоды. Затем их помещают в холодильные камеры и постепенно отправляют на выгонку, благодаря чему эндивий на ферме выращивают круглый год.

Продукция «Эколомны» поставляется в федеральные торговые сети и через дистрибьюторов в рестораны Москвы и Санкт-Петербурга.