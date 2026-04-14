В Подмосковье начали принимать заявки на поддержку малого и среднего бизнеса

Центр «Мой бизнес» Московской области объявил о начале приема заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на получение поддержки. Это сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприниматели смогут получить помощь в проведении сертификации, декларировании, аттестации и оформлении другой разрешительной документации. Также предусмотрена поддержка в разработке конструкторской документации и промышленного дизайна.

Первая услуга включает разработку технических условий, проведение лабораторных испытаний, подготовку и регистрацию деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, а также получение другой необходимой документации. МСП смогут компенсировать до 85% стоимости услуг, но не более 500 тысяч рублей.

Вторая услуга предполагает возмещение до 85%, но не более 700 тысяч рублей на разработку конструкторской документации, промышленный дизайн изделий и реверс-инжиниринг.

Получить поддержку могут субъекты МСП, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории Московской области в сфере промышленного или сельскохозяйственного производства (кроме подакцизных товаров), а также в области разработки и внедрения инновационной продукции.

Заявки принимаются с 10 по 20 апреля по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/21859. Подробная информация о поддержке доступна на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/business/support-measures/msp?filter=engineering&page=1, а также по телефону 0150. Звонок доступен с мобильного по будням с 9 до 18 часов.