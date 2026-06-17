В Подмосковье начали применять роботов для расчистки систем обводнения торфяников

В Московской области специалисты МОС АВС приступили к использованию роботизированной техники для ухода за системой обводнения торфяников. Роботы-мульчеры применяются для покоса травы и кустарников на территориях гидротехнических сооружений.

Система включает в себя десятки каналов, плотин и затворов, разбросанных по обширным территориям бывших торфоразработок. Расчистка этих участков от растительности важна для обеспечения пожарной безопасности и облегчения доступа специалистов к объектам.

Роботы-мульчеры эффективно работают на сложном рельефе и в местах, где использование обычной техники затруднено. Они помогают поддерживать порядок и обеспечивать постоянный доступ к объектам системы обводнения.

Параллельно специалисты МОС АВС проводят комплексный мониторинг торфяников. Моторизованные группы, оснащенные беспилотниками и приборами для определения влажности почвы, обследуют территории и оценивают риск возникновения природных пожаров. Вся информация поступает в режиме реального времени в цифровую диспетчерскую службы.

«Сегодня МОС АВС эксплуатирует 76 комплексов гидротехнических сооружений для обводнения торфяников общей площадью около 73 тысяч гектаров. Обеспечение пожарной безопасности торфяников невозможно без современных технологий», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По данным специалистов МОС АВС, после весеннего паводка системы обводнения заполнены достаточным количеством воды, а уровень влажности торфяников остается безопасным даже в жаркую погоду.