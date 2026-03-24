В Подмосковье началась Неделя китайской культуры

В Московской области стартовала Неделя китайской культуры, организованная в рамках проекта «Образование без границ». Цель мероприятия — укрепление культурного и образовательного сотрудничества с Китаем.

«Китайский язык в регионе изучают более 5 тысяч детей. Предмет включен в учебные планы 100 школ и активно преподается в кружках», — рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

С 23 по 29 марта шесть школ региона примут делегации для обмена опытом в области управления и использования искусственного интеллекта в образовательном процессе. Первой площадкой стал Областной технолицей имени В. И. Долгих.

В течение недели для дошкольников и школьников Подмосковья запланированы телемосты и онлайн-курсы китайского языка. Одним из ключевых событий станет День китайской культуры, где будут продемонстрированы видеоматериалы, предоставленные китайской стороной.

Особое внимание в программе уделено развитию управленческих компетенций. Для руководителей образовательных организаций Московской области предусмотрены стажировки в Китае. Через неделю 100 директоров школ и начальников управлений образования отправятся за новым опытом.

Также в этом году 12 школ Московской области подпишут договоры о международном сотрудничестве с образовательными учреждениями Китая.