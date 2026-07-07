В Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 192 объекта

На минувшей неделе, с 29 июня по 3 июля 2026 года, в Подмосковье на торги выставили 192 объекта. Лидерами по числу лотов стали Рузский, Можайский и Орехово-Зуевский округа.

В Рузском округе представлено более 90 лотов, в Можайском — более 100, а в Орехово-Зуевском — более 70. Например, в Орехово-Зуевском городском округе можно приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 8,67 соток в деревне Селиваниха. Начальная цена на торгах составляет 423 555,51 рубля.

С начала 2026 года победителям аукционов уже передали:

в Рузском округе — 47 земельных участков в аренду и 51 — в собственность;

в Можайском округе — 68 участков в аренду и 26 — в собственность;

в Орехово-Зуевском округе — 11 участков в аренду и 43 — в собственность.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

Комитет по конкурентной политике Московской области также присутствует в мессенджере «Макс», где публикует актуальные лоты и полезные инструкции.