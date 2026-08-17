В Подмосковье на учет поставлено еще 40 тысяч фонарей

Более 306 тысяч уличных фонарей теперь находятся под наблюдением инновационной системы мониторинга наружного освещения в Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

С начала 2026 года система уже проконтролировала устранение более чем 1,5 тысячи неполадок и отправила свыше 18 тысяч сигналов для оперативной работы с неисправностями. Помимо фонарей, система отслеживает состояние 5,4 тысячи распределительных шкафов и 9 тысяч километров линий освещения.

Принцип работы системы заключается в том, что она в реальном времени следит за состоянием шкафов управления на трансформаторных подстанциях. Вся собранная информация обрабатывается, систематизируется и отображается на дашборде. Система также помогает перенаправлять обращения жителей в эксплуатирующие организации, быстро находя нужные линии освещения по координатам.

Подробнее ознакомиться с этой и другими практиками использования искусственного интеллекта в Московской области, а также подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион».