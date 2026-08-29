В Подмосковье на Форуме педагогов обсудили внедрение ИИ в учебный процесс

Ежегодный Форум педагогов Подмосковья, собравший директоров, ректоров и учителей, прошел в Доме правительства региона. Участники обсудили, как внедрить ИИ и цифровые технологии в учебный процесс в школах.

Министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на пленарной сессии «Стратегия цифрового лидерства в образовании», подчеркнул, что технологии нужно внедрять, но во главе образовательного процесса стоит учитель.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что среди президентских нацпроектов магистральная тема — образование. Инфраструктура обновляется, школы оснащаются интерактивными досками и компьютерами.

«Вторая важнейшая деталь — подготовка учителей: в современном мире они тоже должны быстро адаптироваться к новым технологиям. И третье — сами технологии», — добавил глава региона.

В 215 школах Подмосковья с 1 сентября уже введут киберуроки, причем с 1 класса.