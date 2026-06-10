Светофоры отремонтировали еще на 11 региональных дорогах Подмосковья

На минувшей неделе специалисты Мосавтодора провели ремонт светофорных объектов на одиннадцати региональных дорогах в девяти муниципальных и городских округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В городском округе Люберцы восстановили работоспособность дорожных светофоров на Октябрьском проспекте и на улице Шоссейной в поселке городского типа Малаховка.

Ремонтные работы также провели на пяти городских дорогах: на улице Гагарина в Раменском, на улице Хлебозаводской в Ивантеевке, на улице Тарасовской в Королеве, на Новом шоссе рядом с районом Большая Волга в Домодедове и на улице Карбышева в Балашихе.

В Одинцовском округе отремонтировали дорожный светофор в поселке городского типа Заречье и неисправную вызывную кнопку светофора для пешеходов на Можайском шоссе в поселке городского типа Большие Вяземы.

Кроме того, дорожные светофоры починили на улице Советской в селе Пестриково городского округа Коломна и в поселке городского типа Отрадное городского округа Красногорск.