Москвичам посоветовали 20 апреля использовать городской транспорт из-за непогоды

Жителям Москвы рекомендовали 20 апреля по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом. Соответствующее предупреждение опубликовал столичный департамент транспорта .

По прогнозам, в город вновь придет резкое похолодание: снег с дождем, сильный ветер и ухудшение видимости.

Особенно это касается водителей, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю. В ведомстве пояснили, что такие шины не обеспечивают надежного сцепления при минусовой температуре, снеге и гололеде. В результате увеличивается тормозной путь и возрастает риск заноса.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила РИА «Новости», что жителей столицы в ближайшие дни ждет холодная погода с дождями и сильным ветром.