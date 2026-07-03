В Подмосковье луни выводят потомство и защищают гнезда от людей

В Московской области сейчас активно выводят потомство луни — одни из самых интересных пернатых хищников региона. В этот период птицы становятся агрессивными и могут представлять опасность для человека, так как яростно защищают свои гнезда.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что в Красную книгу региона занесены три вида луней: степной, луговой и полевой. Степной лунь относится к первой категории — это очень редкий, нерегулярно гнездящийся вид, который встречается реже всего.

Все луни строят гнезда на земле, в зарослях, и человек может случайно приблизиться к кладке или даже наступить на нее. В таком случае птицы бросаются на защиту, и к ним могут присоединиться их сородичи, гнездящиеся неподалеку. Поэтому важно быть осторожными и внимательными, находясь на природе.

Во время воспитания потомства у луней проявляются интересные особенности поведения. Кладку насиживает только самка, а самец охотится и приносит ей пищу. Самка может принять еду в гнезде, а может и вылететь навстречу супругу и вырвать у него еду, имитируя воздушную атаку. Кормление самки самцом у лугового луня — это сложный комплекс, который включает ритуалы, четкое распределение ролей и вокальное общение.