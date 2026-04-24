В Подмосковье лошади сбежали из частного хозяйства и гуляют у железной дороги

В Подмосковье несколько лошадей сбежали из частного хозяйства и разгуливают около железнодорожных путей в районе станции Санаторная на Белорусском направлении. Очевидица рассказала 360.ru, когда заметили животных, и поделилась кадрами.

Как сообщал телеграм-канал «Москва 24», местные жители пытаются найти хозяев коней уже несколько дней, но никто из соседей не признает животных своей собственностью. Собеседница 360.ru поделилась, что за это время одна из лошадей отбилась от остальных и пропала.

«Видела, как пробегали кони. Говорят, что их еще 14 апреля видели под Тучково. Было три, еще серый конь. Кто хозяин — никто не знает», — сказала она.

Неделю назад из конноспортивного клуба в Подмосковье сбежал пони. Беглец попал на камеру случайной прохожей, но на ее крики никак не отреагировал и поскакал прочь.