В Подмосковье количество самозанятых превысило 1,18 миллиона

Более 1,18 миллиона самозанятых зарегистрировались в Подмосковье. Из них 1 113 642 — физические лица и 67 968 — индивидуальные предприниматели. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

По состоянию на 31 мая зарегистрировано 1 181 610 самозанятых, из которых 1 113 642 — физические лица и 67 968 — индивидуальные предприниматели. За последний год их количество увеличилось более чем на 248 тысяч.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что самозанятость остается одним из самых востребованных форматов ведения бизнеса в регионе. Она отметила важность создания комфортных условий для запуска и развития бизнеса.

Почти тысяча самозанятых по итогам прошлого года стала поставщиками товаров и услуг для государственных компаний, заключив контракты на общую сумму около 1,75 миллиарда рублей.

Для предпринимателей и самозанятых в Московской области действуют различные меры поддержки. Подробную информацию можно найти на инвестиционном портале Московской области. Консультации по вопросам ведения бизнеса доступны по телефону 0150. Звонки принимаются с мобильных телефонов по будням с 9:00 до 18:00.