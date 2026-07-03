В Подмосковье испытали пенообразующий состав российско-китайского производства

В четверг, второго июля, сотрудники 247-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели испытания пенообразующего состава российско-китайского производства. Мероприятие состоялось на базе подразделения в городском округе Подольск.

Начальник территориального управления №14 Максим Чапкин сообщил, что в испытаниях приняли участие сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, представители Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России, компании-поставщика, а также эксперты от отечественных нефтепроизводителей — «Лукойла» и «Роснефти».

В ходе испытаний специалисты сравнивали эффективность порошкового, воздушно-пенного огнетушителей и огнетушителя с экспериментальным составом. Они тушили деревянные кубы, противни с горюче-смазочными материалами, а также комбинированный очаг пожара, состоящий из древесины и пластика, раскаленного масла и электрооборудования под напряжением.

Максим Чапкин рассказал, что во время испытаний проверили защитные свойства состава. Для этого на манекен надели боевую одежду, обработали ее бензином и покрыли половину одежды испытуемым составом из аэрозольного баллона. После поджигания пламя не распространилось на сторону, покрытую составом. Возгорание успешно ликвидировали с помощью того же аэрозольного баллона.

По результатам проведенных мероприятий состав продемонстрировал высокую эффективность при тушении различных классов пожаров и подтвердил свои защитные свойства при обработке боевой одежды.

Производитель утверждает, что вещество экологически безопасно и изготовлено на основе компонентов растительного происхождения. Однако для проверки эффективности пенообразующего состава в условиях настоящего пожара требуются дополнительные испытания. Фирма-изготовитель предоставила материал для испытания его на реальных выездах.