В Подмосковье готовится к открытию новый выставочный корпус

В подмосковном бизнес-парке «Гринвуд» завершается строительство нового выставочного корпуса. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что общий объем инвестиций в проект достиг 3,85 миллиарда рублей.

«Площадь нового корпуса составляет 28 тысяч квадратных метров. Сейчас полностью завершены строительные работы, идет наладка оборудования. Ввод запланирован на июнь 2026 года», — отметила зампред.

Бизнес-парк «Гринвуд» в Красногорске стал ключевым центром для китайского бизнеса в России. Здесь работают более 400 резидентов из 14 стран, среди которых 180 компаний из Китая.

