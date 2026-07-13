Голосовые помощники обработали 4,5 млн звонков в Подмосковье с начала года

В Московской области на помощь операторам колл-центров пришли голосовые помощники. С начала 2026 года они обработали около 4,5 миллиона звонков, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Среди цифровых ассистентов — робот «Светлана», который отвечает на медицинские вопросы и принял около 3,5 миллиона звонков по телефону 122, доб. 1. Робот «Галина» стала цифровым ассистентом МФЦ и обработала около 443 тысяч звонков (122, доб. 3). Робот «Женя» помог в сфере ЖКХ и обработал более 143 тысяч звонков (122, доб. 4).

Есть и другие помощники. Например, робот «Вита» специализируется на ветеринарии и борьбе с борщевиком, на его счету порядка 16 тысяч звонков (8‑800‑550‑65‑22 или 8‑495‑668‑01‑25). А робот «Вывоз стройотходов» помогает решить вопрос со строительным мусором, он обработал около 5 тысяч звонков (122, доб. 7).

Всего в Подмосковье работает 18 голосовых помощников, которые обрабатывают около 10 миллионов звонков в год. Благодаря им операторы могут сосредоточиться на сложных случаях, где особенно важны человеческое участие и индивидуальный подход.

Ознакомиться со всеми ИИ-практиками Московской области и подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион». Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».