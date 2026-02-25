В Подмосковье эвакуировали почти 3 тысячи автомобилей за неделю

За прошедшую неделю с улиц Московской области переместили 2 986 автомобилей, припаркованных с нарушениями. Это на 781 машину больше, чем на предыдущей неделе, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

По данным Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, вторую неделю подряд наибольшее число нарушителей фиксируют в Красногорске. На штрафстоянки переместили 294 автомобиля. В Мытищах зафиксировано 261 неправильно припаркованное транспортное средство, в Люберцах — 233, в Химках — 205, в Балашихе — 211.

Среди марок автомобилей на минувшей неделе чаще фиксировали нарушения у Hyundai (308 ТС), KIA (273 ТС), Geely (180 ТС), ВАЗ (167 ТС) и Volkswagen (150 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов соблюдать правила парковки, так как неправильная парковка осложняет работу экстренных служб и уборочной техники.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья — в официальном канале в [MAX](https://max.ru/mtdi_mo).