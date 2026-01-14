В Подмосковье два пригородных маршрута сократили до станции метро «Ховрино»

В Солнечногорске и Клину перенесли конечную остановку для двух автобусных маршрутов. После внесения изменений автобусы перестанут заезжать к станции метро «Водный стадион», сообщил телеграм-канал «Дороги и транспорт МО».

«С 17 января автобусы маршрутов № 437 „Клин — Москва“ в Клину и № 350 „Менделеево (Башни) — Москва“ в Солнечногорске будут курсировать до станции Ховрино. Теперь автобусы не будут осуществлять заезд к метро „Водный стадион“», — говорится в сообщении.

Чат-бот, ранее запущенный Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, уточнил, что на новом участке пути, проходящем через Прибрежный проезд, не будут добавлять дополнительные остановки. Автобусы в прямом и обратном направлении будут курсировать до станции метро «Ховрино».

Пассажиров на обоих маршрутах будут высаживать у выхода из метро № 4, а посадку организуют у выхода из метро № 2.

Прошлой осенью губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, как изменится общественный транспорт в регионе, начиная от изменения маршрутов до поступления новых автобусов.