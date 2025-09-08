Сегодня 20:16 Новые автобусы, расписание и маршруты. Андрей Воробьев — о том, как меняется общественный транспорт Подмосковья Воробьев: более 370 автобусов поступят в автопарк Подмосковья до конца года 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Вопросы общественного транспорта подняли на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Проблемы сферы обсуждались с областным правительством и главами округов.

«Начался новый учебный год, жизнь приобретает более рабочий темп. Поэтому необходимо продолжать усиливать все ключевые направления трансформации, включая грамотную оптимизацию маршрутной сети, изменение расписания, закупку автобусов большого и среднего класса, запуск новых маршрутов по запросам жителей», — отметил Воробьев. И потребность в этом имеется, поскольку Подмосковье расширяется, в нем появляются новые микрорайоны. Изменения на маршрутах Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин обозначил важные изменения в маршрутной сети. Например, с начала года в Подмосковье раздублировали 10 маршрутов, а расписание 312 адаптировали для удобства жителей.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Кроме того, перевозить пассажиров стали еще 97 автобусов на 65 маршрутах. На 36 изменили класс транспорта из-за сильной загруженности. Больше всего изменений произошло в Балашихе, Ленинском округе, Раменском, Одинцове и Лосино-Петровском. Новые автобусы запустили в девяти округах. Теперь 27 новых машин курсирует по 10 маршрутам. Каждый день их пассажирами становятся 8,2 тысячи человек. Затронули нововведения Красногорск, Химки, Ленинский, Лобню, Люберцы, Истру, Одинцовский, Рузский и Щелково.

Выезды, остановки и полосы для общественного транспорта Новые заезды в поселки и деревни по просьбам жителей реализовали на 35 маршрутах в 18 округах. Корректировки помогли увеличить пассажиропоток на 18%, до 9,3 тысячи человек в сутки. Московская область ведет планомерную работу с обустройством остановок, в этом году в плане — более 100. На данный момент установили 62 на региональных дорогах и 30 — на муниципальных.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Кроме того, в Истре, Красногорске и Домодедове организовали специальные полосы для общественного транспорта. Благодаря им время в пути сокращается на 10-13 минут. Такие изменения успели ощутить уже 80 тысяч жителей.

Совместная программа с «Мострансавто» Сейчас Московская область реализует совместный проект со столицей. В рамках него до 2028 года областные пригородные маршруты интегрируются в систему транспорта Москвы. «Эта программа рассчитана на четыре года. Будет задействовано 170 маршрутов, охват практически 1600 автобусов. В этом году мы запускаем 25 маршрутов, два уже работают в городском округе Химки. До конца года наша задача — обеспечить запуск 23 маршрутов», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Положительные результаты от перестановок уже видны: «Мострансавто» перенаправило высвободившиеся автобусы, куда было необходимо. Например, четыре автобуса из Химок стали курсировать до МЦД в Долгопрудном, Солнечногорске и Красногорске. До конца года планируют провести такую работу со 155 транспортными средствами.

Новые автобусы Известно, что «Мосгортранс» намерен передать Подмосковью 155 автобусов до конца года. Сам регион с января закупил более 100 автобусов, в планах — еще 219. Часть техники пойдет в резерв.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Из малых по численности населения округов у нас больше всего автобусов поступит в Рузу. Если говорить о средних муниципалитетах, то здесь основной — Долгопрудный. Среди крупных безусловный лидер — Ленинский округ, который активно развивается, застраивается. Также придет еще достаточно большое количество автобусов в Балашиху, в Домодедово, в Одинцово», — отметил генеральный директор АО «Мострансавто» Андрей Майоров.

Помимо того, он обратил внимание на техническое состояние транспорта в преддверии зимы. Компания готовит к этому периоду и ремонтные мастерские: закупает антифриз, все необходимые запчасти и расходники. Подготовку завершат до 31 октября.