В Подмосковье для контроля паводков создали четырехуровневую систему мониторинга

В Подмосковье зима выдалась снежная, поэтому власти прикладывают максимум усилий, чтобы не допустить подтоплений, особенно в районах, которые находятся в зоне риска. Об рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Для оперативного контроля обстановки в регионе создали четырехуровневую систему мониторинга. Ежедневно по 152 маршрутам специалисты патрулируют потенциально опасные зоны, в том числе — расположенные в поймах рек.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко на еженедельном совещании у губернатора доложил о принятых мерах.

«Использовали локальные мероприятия — обустройство водоприемных колодцев, прокладка водоотводящих каналов, ремонт ливневой канализации… Также коммунальные службы провели разуклонку асфальтового покрытия, за счет чего смогли добиться отведения талых вод», — сказал Даниленко.

Особое внимание в Подмосковье уделяют борьбе с подтоплениями во дворах, для чего в 2025 году обновили 30% спецтехники.