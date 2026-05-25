Life.ru рассказал, как распознать опасные растения на даче

Дача может казаться безопасным местом, однако среди привычной зелени могут прятаться растения, представляющие опасность для жизни и здоровья. Некоторые из них попадают на участок как сорняки, другие дачники высаживают «для красоты», не подозревая о возможных рисках. Об этом написал Life.ru .

Клещевина — растение с крупными листьями и декоративными семенами, внешне привлекательное, но опасное из-за содержания рицина в семенах. Они могут вызвать тяжелое отравление, сопровождающееся рвотой, диареей, судорогами, комой и даже смертью.

Наперстянка выглядит сказочно, но содержит вещества, влияющие на работу сердца. Ее легко сорвать для букета, но это может быть опасно, особенно для детей и домашних животных.

Олеандр — красивое растение, которое часто выносят летом на террасу или в сад. Однако оно также включено в группу потенциально смертельно опасных растений, способных вызывать нарушения сердечного ритма и другие тяжелые симптомы.

Белладонна, белена и дурман могут расти как сорняки, но выглядят заметно и необычно. Несмотря на то что их названия встречаются в истории медицины, в домашних условиях такие растения опасны, особенно если на участке бывают дети.

При обнаружении ядовитого растения на участке необходимо соблюдать осторожность. Удалять опасные растения следует в перчатках и закрытой одежде, чтобы минимизировать контакт с соком и пыльцой.

При контакте с борщевиком необходимо промыть кожу большим количеством воды, закрыть пораженное место от солнца и обратиться к врачу. Специалисты советуют закрывать место контакта от солнца в течение ближайших двух дней, потому что солнечные лучи усиливают действие сока борщевика.