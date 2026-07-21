Мининвест Подмосковья напомнил о программе поддержки бизнеса по франшизе

В Московской области уже пять лет работает мера поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) «Франшиза». Она позволяет компенсировать до 50% затрат, связанных с развитием бизнеса по договору франчайзинга.

Как сообщила заместитель Председателя Правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, за время работы программы поддержку получили более 500 предпринимателей Подмосковья на общую сумму свыше 280 млн рублей. Максимальный размер поддержки составляет 2 млн рублей для подмосковных франшиз и 1 млн рублей — для франшиз из других регионов.

«В число наиболее популярных областей франшизы в Подмосковье входит сфера услуг, общественного питания, продуктовый ритейл, медицина и образования», — добавила зампред Зиновьева. Среди получателей субсидии наиболее востребованы франшизы «Гемотест», «Буханка» и «Додо пицца».

Согласно данным портала Franshiza.ru, всего в России зарегистрировано более 4000 франшиз, а количество франчайзинговых точек оценивается в 550 тысяч. Московская область находится на втором месте среди регионов страны по объему спроса на франшизы.

Подробная информация о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье доступна на инвестиционном портале Московской области.