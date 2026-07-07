В Подмосковье через торги передано еще 17 земельных участков

С начала года Министерство имущественных отношений Московской области предоставило в аренду и собственность 17 земельных участков общей площадью более 140 гектаров.

Как рассказал министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров, земли расположены в семи городских и муниципальных округах региона. Среди предоставленных участков — территории сельскохозяйственного назначения, а также участки для коммерческой деятельности, включая организацию дорожного сервиса и отдыха, размещение складов, магазинов и объектов бытового обслуживания. Кроме того, были предоставлены земли для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства.

Арендованные сельхозземли имеют площадь от 17 до 93 гектаров и находятся в Раменском и Чехове. Арендаторы получили возможность использовать их в течение десяти лет. Участки коммерческого назначения находятся в Бронницах, Чехове, Богородском, Истре и Раменском. Их площадь варьируется от 0,7 до 1 гектара.

Земли для индивидуального жилищного строительства и садоводства нашли новых собственников в Чехове, Лотошине и Рузе.

Организацией торгов занимается Комитет по конкурентной политике Московской области. Принять участие в аукционах могут как юридические, так и физические лица. Ознакомиться с характеристиками предлагаемых участков можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ.