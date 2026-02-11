В Подмосковье будут производить пустые желатиновые капсулы для фармы

Компания «ПСК Фарма» наладит выпуск пустотелых твердых желатиновых капсул для лекарственных препаратов в Дубне. Их будут применять для производства фармацевтических средств.

Компания работает на территороии особой экономической зоны «Дубна». Для запуска производства капсул закупили гибкие автоматизированные линии, рассказали в областном Мининвесте.

«На предприятии будут производить продукцию в различных размерах и цветах с опцией нанесения логотипа — как для собственных нужд, так и по заказам других производителей. На сегодняшний день в проект инвестировано порядка двух миллиардов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Генеральный директор компании Евгения Шапиро рассказала, что идея запустить выпуск пустых капслу появилась еще в 2020 году, во время пандемии коронавируса. Продукцию планируют использовать как для собственных нужд, так и поставлять другим производителям лекарств в России.

Проект реализуют в рамках стратегии развития фармацевтической промышленности, нацеленной на снижение импортозависимости.

Инвесторы могут подобрать земельный участок для запуска бизнеса по ссылке.