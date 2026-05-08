Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-услуге по получению согласия на вселение

С начала года в Московской области онлайн-услугой по получению согласия на вселение членов семьи в социальное жилье или обмен жилого помещения воспользовались около 400 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма могут воспользоваться услугой «Получение согласия на вселение». Она предназначена для тех, кому необходимо прописать родственников, не являющихся супругами, детьми или родителями заявителей, в качестве членов своей семьи. В рамках услуги также можно оформить согласие на обмен жильем, предоставленным на условиях социального найма.

Услуга предоставляется бесплатно. При положительном решении заявитель получит разрешение на вселение, на основании которого можно будет оформить прописку.