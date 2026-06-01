В Подмосковье более 200 производителей детских товаров смогут получить поддержку

В Международный день защиты детей заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что в регионе более 200 предприятий занимаются производством детских товаров. Эти компании могут воспользоваться различными региональными программами поддержки.

«Подмосковье на первом месте в стране по числу промпредприятий, выпускающих детские товары», — подчеркнула Екатерина Зиновьева. Она напомнила, что компании могут получить имущественную поддержку в виде земельных участков и помещений по льготным программам, субсидии на возмещение затрат, а также льготные займы от Фонда развития промышленности (ФРП) Московской области и Московского областного фонда микрофинансирования.

Для производителей детских товаров в Фонде развития промышленности Московской области существует специальная программа, которая позволяет получить заем до 150 миллионов рублей на срок до семи лет по ставке 1% на весь срок. Заем может быть использован для приобретения производственного оборудования, разработки технико-экономического обоснования и инжиниринговых услуг.

Узнать подробнее об условиях льготного финансирования и грантов можно на официальном сайте ФРП Московской области. Дополнительная информация о поддержке бизнеса в Подмосковье доступна на инвестиционном портале Московской области.