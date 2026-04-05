В Подмосковье автоинспекторы напомнили ПДД пожилым в Вербное воскресенье

В Московской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия в честь Вербного воскресенья, уделив особое внимание пожилым людям. Об этом пресс-службе ведомства сообщила в телеграм-канале .

Инспекторы напомнили гражданам старшего возраста правила безопасного перехода дороги, а также рассказали, как вести себя рядом с электросамокатами и другим быстрым транспортом. Участникам вручили памятки по правилам дорожного движения.

Кроме того, сотрудники ГИБДД работали у храмов, куда в праздничный день приезжали верующие. Они консультировали водителей по вопросам парковки и помогали выбирать безопасные места для стоянки, чтобы не создавать помех для пешеходов и движения транспорта.

За неделю до Пасхи православные верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Церковь вспоминает предание о том, как в этот день Иисус прибыл в Иерусалим под радостные приветствия людей.