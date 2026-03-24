Более 9 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с начала года

В первые два месяца 2026 года жители Московской области зарегистрировали 9 252 объекта недвижимости. Из них 6 573 — это частные дома общей площадью почти миллион квадратных метров. Налоговый потенциал этих объектов оценивается в 33,8 млн рублей. Такой значительный прирост свидетельствует об эффективности новых законодательных инициатив и растущей ответственности граждан.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов уточнил: «Эти округа демонстрируют стабильно высокие показатели по регистрации недвижимости, что способствует увеличению поступлений в местные бюджеты и формированию прозрачного рынка жилья».

Местные власти играют важную роль в процессе вовлечения недвижимости в налоговый оборот. Они могут самостоятельно выявлять незарегистрированные объекты, анализируя архивные сведения и направляя запросы в налоговые органы. После подтверждения факта существования объекта информация о нем вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Такой подход позволяет минимизировать налоговые нарушения, повысить прозрачность сделок с недвижимостью и защитить права собственников.