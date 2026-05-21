Свыше 250 тысяч жителей Подмосковья обеспечили газом по президентскому проекту

В рамках президентского проекта социальной газификации в Московской области «Мособлгаз» ведет строительство распределительных газопроводов в 80 населенных пунктах. Это максимальная синхронная загрузка с начала реализации инициативы.

По словам генерального директора «Мособлгаза» Игоря Баранова, основной объем работ сегодня сосредоточен в городских округах Солнечногорск, Клин, Шаховская, Талдом и Дмитров.

Социальная газификация подразумевает бесплатное строительство газопроводов до границ земельных участков жителей в уже газифицированных населенных пунктах. Проект действует бессрочно и охватывает как населенные пункты, так и садоводческие некоммерческие товарищества, расположенные в их границах.

За время реализации масштабного проекта, который стартовал в регионе в июне 2021 года, Мособлгаз построил 4,9 тысячи километров новых газопроводов и обеспечил газом свыше 250 тысяч жителей региона.

Подать заявку на подключение можно в любое время при условии, что домовладение зарегистрировано, а сам дом находится в границах уже газифицированного населенного пункта. Для этого можно воспользоваться интерактивной картой.

Подробнее о газификации в Подмосковье можно узнать на сайте «Мособлгаза».