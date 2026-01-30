Застройщикам Подмосковья напомнили о госуслуге по согласованию облика зданий

В 2025 году в Московской области зарегистрировано свыше тысячи электронных заявлений на согласование архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить услугу «Согласование архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства на территории Московской области» можно на региональном портале госуслуг. Для этого нужно перейти в раздел «Бизнесу», затем «Земля» и выбрать «Строительство». Услуга доступна для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Чтобы оформить заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить требуемые документы: пояснительную записку, объемно-планировочные и архитектурные решения. Для объектов жилого назначения дополнительно нужна схема планировочной организации земельного участка.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней.

Получить услугу можно по ссылке.