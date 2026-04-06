В Подмосковье повысили точность цифровой карты дорог

Фото: Строительство участка Южно-Лыткаринской автодороги от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток» / Медиасток.рф

В Московской области продолжается масштабная работа по переводу в цифровой формат информации об автомобильных дорогах. Это необходимо для создания единой и точной картографической основы региона, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Ключевые направления проекта включают актуализацию осей дорог, оцифровку границ полос отвода и придорожных полос, а также наполнение базы данных информацией об остановочных пунктах и дорожном полотне дорог регионального значения.

По итогам 2025 года было оцифровано более 14 000 километров дорог регионального значения. План на 2026 год — оцифровка более 28 000 километров муниципальных дорог.

Результатом проведенных работ станет выявление расхождений в данных, снижение отказов в предоставлении услуг на региональном портале и доступ к актуальным пространственным данным для всех участников информационного взаимодействия.

Проект реализуется ГБУ МО «Геоцифра» — подведомственным учреждением Мингосуправления Подмосковья.