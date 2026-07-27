В Подмосковье 28 предприятий прошли обучение на Фабрике процессов

На базе Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области продолжают работать Фабрика производственных процессов и Фабрика офисных процессов. С начала года участниками стали 28 предприятий региона.

Как сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, за шесть месяцев участниками Фабрики производственных процессов (ФПП) и Фабрики офисных процессов (ФОП) стали 400 человек из 28 предприятий. Обучение ФПП прошли 217 сотрудников из 15 предприятий, а ФОП — 183 сотрудника из 13 компаний Подмосковья.

Среди участников — АО «ОКБ КП», ООО «Промальянс», АО «Мясокомбинат Клинский», ООО «Ратеп-Инновация», ООО «Арнест Косметикс», ООО «КоролевФарм» и другие.

В ходе обучения участники изучают инструменты «бережливого производства», а Фабрика процессов также моделирует финансовую модель работы предприятия. В результате участники могут оценить влияние этих инструментов на финансовые результаты предприятия. Полученные навыки они смогут применить на своих производственных линиях.