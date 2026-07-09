В Подмосковье 23 городских округа заключили соглашения с операторами СИМ

В Московской области активно развивается инфраструктура для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, 23 городских и муниципальных округа заключили соглашения с операторами СИМ, определив требования к их размещению, время работы сервисов и зоны ограничения скорости.

В ведомстве напомнили, что для обеспечения безопасности движения в регионе утвержден единый подход к работе СИМ. «Чтобы обеспечить комфортную и безопасную среду для всех участников движения, присутствие и координация сервисов проката в городах Подмосковья организовываются администрациями муниципалитетов согласно особенностям их улично-дорожной сети», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Соглашения с операторами уже заключены в следующих городах и округах: Балашиха, Богородское, Волоколамский, Воскресенск, Дмитровский, Долгопрудный, Дубна, Истра, Коломна, Котельники, Красногорск, Лосино-Петровский, Луховицы, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Подольск, Реутов, Рузский, Серпухов, Фрязино, Черноголовка и Шатура. Остальные округа находятся в процессе подписания соглашений.

Для обеспечения порядка Ассоциация электромобильности запустила чат-бот для сообщений о нарушениях с СИМ «Самокаты: общественный контроль». Он доступен в МАХ, ВКонтакте и Телеграм. Если жители стали свидетелями нарушения, в боте нужно выбрать тип нарушения, указать место и время и приложить фото или видео. Система автоматически направит сообщение оператору сервиса, а статус сообщения можно отслеживать в чат-боте.