В Подмосковье 22 апреля откроется конференция по освещению

Первая Всероссийская конференция по наружному освещению пройдет 22–23 апреля на площадке выставочного комплекса «Тимирязев центр». Мероприятие станет частью ежегодного паркового форума ParkSeason Expo и объединит специалистов отрасли со всей страны.

Конференция позиционируется как одна из ключевых площадок для обсуждения развития городской световой среды. В центре внимания — современные технологии освещения, вопросы эксплуатации инфраструктуры и перспективные решения для городов.

Формат мероприятия предусматривает создание тематического кластера площадью 130 квадратных метров. В нем разместятся выставочная зона с современным оборудованием, рабочие пространства для компаний-участников и лекторий для деловой программы.

Главным событием станет пленарное заседание с участием представителей Минстроя России и региональных отраслевых руководителей. Кроме того, запланированы три профильные сессии, посвященные проектированию систем освещения, их эффективной эксплуатации и новым технологическим трендам.

Участники смогут представить собственные проекты, провести мастер-классы и выступить с лекциями. Также им будет доступна вся деловая программа форума ParkSeason Expo.

Мероприятие соберет более восьми тысяч участников из свыше тысячи городов России. Среди них — представители федеральных ведомств, профильных организаций, компаний-заказчиков в сфере городского управления, а также делегации из более чем 40 регионов и 14 зарубежных стран.

Тематический кластер разместят в основной экспозиции форума, что обеспечит постоянный поток посетителей. Для участников предусмотрены брендированные рабочие места, а центральной частью пространства станет зона демонстрации оборудования и лекторий с экранами для трансляций.

Ранее в Московской области стартовал масштабный этап обновления уличного освещения. В Пушкине старые светильники заменяют на светодиодные — они ярче, экономичнее и служат дольше.