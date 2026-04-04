В Подмосковье стартовал масштабный этап модернизации уличного освещения

В Московской области стартовал масштабный этап обновления уличного освещения. В Пушкине старые светильники заменяют на светодиодные — они ярче, экономичнее и служат дольше.

«Можем заменить по 40, по 50 светильников, если заниматься только этим. А также у нас есть работы по замене провода, замене опор, опиловки и так далее», — рассказали в службе уличного освещения.

Система реагирования на неисправности полностью отлажена. Жители могут сообщить о проблеме через «Добродел» или «Госуслуги», после чего заявка передается специалистам. По итогам работ заявителю направляют фото с результатом.

В регионе действует цифровая система контроля: почти 800 тысяч светильников объединили в единую сеть, позволяющую дистанционно отслеживать работу линий, выявлять аварии и управлять освещением.

В 2026 году модернизация затронет более 500 объектов по области. Также планируют строительство новых линий освещения.

