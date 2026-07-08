В питомнике в Суханово летом подрабатывают школьники и студенты

В деревне Суханово городского округа Кашира летом увеличилось количество сотрудников в питомнике Влада Ковальчука. На подработку сюда устроились 25 местных школьников и студентов.

Директор по персоналу Марина Медведева рассказала, что подростки работают по разным графикам: от 4 часов в день для тех, кто младше 16 лет, до 7 часов для старшеклассников. У всех есть перерыв на обед, а зарплату начисляют на личные банковские карты.

Школьникам это дает возможность почувствовать себя взрослыми и научиться зарабатывать деньги. Некоторые работают уже не первый год и приводят своих друзей. Студенты аграрных вузов, таких как Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева, проходят здесь практику и получают опыт в растениеводстве.

Марина Медведева отметила, что в этом году особенно хорошо себя показали восьмиклассники из Барабановской школы — они выполняют работы больше нормы и получают повышенные ставки.

Питомник Влада Ковальчука — крупнейший в России по ассортименту растений. Здесь на площади 72 гектара выращивают более 1400 разновидностей растений, а объем поставок в год составляет 2,5 миллиона штук.