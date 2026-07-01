Жители Подмосковья отправили более 140 тысяч электронных обращений с января

За первые шесть месяцев 2026 года зарегистрировано 140 616 электронных обращений в Министерство имущественных отношений Московской области. Министр имущественных отношений Подмосковья Алексей Натаров отметил высокий спрос на цифровые сервисы и их удобство для граждан.

По словам Натарова, многие обращаются за дистанционным взаимодействием с ведомством. Среди популярных услуг — предварительное согласование предоставления земли, перераспределение наделов и предоставление участков в аренду или собственность без торгов.

Недавно была оптимизирована процедура подачи извещения о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения. Теперь при заполнении заявления на региональном портале госуслуг работает интеллектуальный сервис «Предзаполнение полей».

Пользователю достаточно ввести кадастровый номер своего участка, после чего система автоматически заполняет основные характеристики объекта, проверяет категорию земель и вид разрешенного использования, предоставляет подсказки, информируя, в каких случаях подача извещения не требуется.

Важно отметить, что эта услуга предназначена только для земель сельхозназначения и не распространяется на садовые, огородные участки или земли для ведения личного подсобного хозяйства.

Для тех, кто хочет глубже разобраться в тонкостях земельного законодательства и научиться самостоятельно работать с порталом, Министерство регулярно проводит обучающие онлайн-вебинары. Эксперты разбирают реальные кейсы, анализируют типичные ошибки в документах и причины отказов. Трансляция проходит на официальной платформе webconf.mosreg.ru.

Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на региональном портале госуслуг, перейти в тематический раздел «Земля» и выбрать интересующую услугу Министерства имущественных отношений, на странице услуги пролистать вниз до раздела «Мероприятия», нажать кнопку «Перейти» и пройти регистрацию, указав свои ФИО и e-mail.