Более 2 тысяч объектов недвижимости продали в Подмосковье на торгах за полгода

Земельно-имущественные торги в Московской области позволяют вовлекать государственное и муниципальное имущество в хозяйственный оборот. Они обеспечивают открытый доступ и равные условия для граждан и бизнеса при покупке недвижимости.

Комитет по конкурентной политике Подмосковья подвел итоги первых шести месяцев 2026 года и назвал городские округа, где реализовали наибольший объем объектов:

Ступино — 162 объекта;

Шаховская — 144 объекта;

Дмитровский район — 139 объектов;

Истра — 106 объектов;

Можайский район — 100 объектов;

Рузский район — 102 объекта.

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что торги остаются одним из ключевых инструментов для вовлечения государственного и муниципального имущества в хозяйственный оборот. Сумма поступлений в бюджеты муниципальных образований от торгов в первом полугодии 2026 года составила 2,5 миллиарда рублей.

Ознакомиться с объектами и условиями участия можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ. Там же потенциальные участники торгов могут задать вопрос виртуальному помощнику, который работает круглосуточно.

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