Пассажиры «Мострансавто» совершили 262 млн поездок в автобусах с начала года

С начала 2026 года жители и гости Московской области совершили 262,9 миллиона поездок в автобусах Мострансавто. В июне по будням в среднем фиксировалось более 1,4 миллиона операций.

Наибольший объем перевозок с начала года пришелся на маршруты МАП № 10 в Королеве — более 35,6 миллиона поездок. Почти 33,4 миллиона оплат отмечено на маршрутах МАП № 11 в Балашихе. В топ-3 также вошел МАП № 12 в Ногинске, где зафиксировано порядка 25,5 миллиона поездок.

Самым востребованным маршрутом среди всех филиалов стал № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» (МАП № 9 г. Долгопрудный). Пассажиры оплатили проезд на нем 2,7 миллиона раз. Не уступает ему и маршрут № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)», на всех вариантах движения которого суммарно отмечено более 2,4 миллиона операций.

Обладатели социальных карт жителя Подмосковья и москвича совершили наибольшее количество поездок за первое полугодие — зафиксировано свыше 121 миллиона оплат. Второе место по количеству трансакций занимают банковские карты, которыми было оплачено более 89 миллионов поездок. Транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» — более 52 миллионов операций.

На сегодняшний день Мострансавто обслуживает более 1,4 тысячи маршрутов различного типа — городских, пригородных и междугородних. Автопарк предприятия насчитывает свыше 5 тысяч автобусов.