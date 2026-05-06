Предпринмиатели Подмосковья получил более 171 млрд рублей господдержки с января

В первом квартале 2026 года малый и средний бизнес привлек 171,6 млрд рублей господдержки в рамках Национальной гарантийной системы (НГС). Это почти вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

По данным Корпорации МСП, более 70% средств получили предприятия, работающие в отраслях экономики предложения. Среди лидеров по росту финансирования — предприятия обрабатывающей промышленности (рост на 32% до 37,1 млрд рублей), информации и связи (рост на 89% до 7,2 млрд рублей) и туризма (рост на 39% до 4,2 млрд рублей).

«Господдержка малого и среднего бизнеса сегодня направлена на качественное развитие сегмента и его трансформацию, прежде всего через развитие предприятий в отраслях, формирующих экономику предложения», — прокомментировал Александр Новак.

Почти треть от общего объема средств предприниматели получили с помощью «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. По сравнению с первым кварталом прошлого года количество предприятий выросло на 88% до 6297, а финансовая поддержка — на 11% и составила 48,8 млрд рублей.

Региональные гарантийные организации увеличили количество получателей поддержки почти на треть, что позволило бизнесу привлечь финансирование в объеме 46,1 млрд рублей. Государственные микрофинансовые организации предоставили более 3,6 тысячам предпринимателей льготных кредитов на сумму 10,1 млрд рублей.