Еще 16 компаний Подмосковья вступили в проект «Производительность труда»

За первые три месяца 2026 года в федеральном проекте «Производительность труда» приняли участие 16 подмосковных компаний, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Среди них — предприятия из различных отраслей, от производителей товаров повседневного спроса до фармацевтических компаний и производителей оборудования.

Одной из первых в 2026 году к проекту присоединилась компания «СолеРамичи» из Солнечногорска, производящая сыровяленые колбасы и деликатесы премиум-класса. Затем последовала компания ООО «Арнест Косметикс» из Ногинска, специализирующаяся на декоративной косметике и средствах ухода.

Также в число участников вошли производитель безалкогольных напитков и соков из Малаховки ООО «ПК ЛИДЕР», ООО «ЕВРОПОС ГРУПП», выпускающая POS-материалы и торговое оборудование, и ООО «НПО Экосистема», специализирующаяся на водоочистном оборудовании.

Сегодня в портфеле Московской области более 300 реализованных проектов. Суммарный экономический эффект для участников федерального проекта превысил 11 млрд рублей. В среднем рост выработки на предприятиях составил 48%, время протекания процессов сократилось на 34%, а незавершенное производство — на 33%.

Чтобы стать участником нацпроекта, необходимо зарегистрироваться на платформе производительность.рф и подать заявку. Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

