В период новогодних праздников в Химках на свет появились 35 новорожденных

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

За период новогодних и рождественских праздников в Химкинском родильном доме на свет появилось 35 малышей. Среди них 15 мальчиков и 20 девочек.

В период новогодних праздников Химкинский родильный дом работал в штатном режиме, обеспечивая круглосуточное наблюдение за роженицами и новорожденными. Врачи, акушеры и медсестры оказывали своевременную профессиональную помощь, несмотря на праздничные дни.

Медицинское учреждение подвело итоги первых трех месяцев после капитального ремонта, который завершился в декабре 2025 года. За этот период в роддоме родилось 326 детей — 177 мальчиков и 149 девочек.

«Здоровье мам и малышей — наш безусловный приоритет. После ремонта Химкинский роддом стал современным медицинским центром, оснащенным передовым оборудованием. Но главное богатство — команда высококлассных специалистов, готовых круглосуточно заботиться о новых жителях округа», — подчеркнула депутат, заведующая поликлиникой № 7 Ирина Спирина.

В роддоме созданы комфортные условия для пациенток: все палаты рассчитаны на совместное пребывание матери и ребенка, а партнерские роды доступны бесплатно по полису ОМС. Для желающих предусмотрен зал альтернативных родов с расслабляющей атмосферой.

Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием, включая аппараты реинфузии крови, коагуляторы, КТГ, УЗИ-сканеры и аппараты ИВЛ, что позволяет проводить раннюю диагностику и профилактику возможных осложнений.