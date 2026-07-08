В Перхушкове почти готов современный региональный сосудистый центр

Региональный сосудистый центр в селе Перхушково Одинцовского городского округа почти завершил строительство. Объект готов на 99,9%, из пяти этажей четыре уже переданы Министерству здравоохранения.

На последнем этаже завершаются пусконаладочные и монтажные работы. Центр сможет обслуживать 800 тысяч жителей Одинцовского, Наро-Фоминского, Можайского и Рузского округов. Здесь будут оказывать высокотехнологичную помощь при инфаркте, инсульте и других сосудистых заболеваниях. Это позволит снизить нагрузку на аналогичные центры в Красногорске и Мытищах.

По словам начальника участка Ильдара Исянова, все строительно-монтажные работы закончены, ведутся пусконаладочные. На площадке задействованы 82 человека. Минздрав уже начал завозить медицинское оборудование, расставлять мебель и проводить клининговые работы.

Площадь центра составляет 14,5 тысячи квадратных метров. Здесь будут расположены специализированные отделения: реанимации, нейрореанимации, неврологии, кардиологии, кардиореанимации, сердечно-сосудистой хирургии. Общая вместимость — более 160 коек. Закуплено 850 единиц современного медицинского оборудования.

Первых пациентов в региональном сосудистом центре начнут принимать уже осенью.