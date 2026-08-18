В Павловском Посаде загорелась крыша многоквартирного дома после атаки ВСУ

В результате атаки беспилотников в Павловском Посаде в Подмосковье случилось возгорание кровли многоквартирного дома. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, ночью и утром силы ПВО отразили массированную атаку дронов на регион. Над территорией Подмосковья сбили более 150 беспилотников — в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступине, Коломне и Электростали. В результате ЧП пострадали три человека, в том числе ребенок.

«Серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В Павловском Посаде произошло возгорание кровли многоквартирного дома», — заявил он.

Жителей загоревшегося дома эвакуировали, обошлось без пострадавших. Также один пожар зафиксировали в здании на улице 1 Мая.