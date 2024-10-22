Клуб «Активное долголетие» из Павловского Посада отметил праздник Покрова

Традиционные «Покровские посиделки» состоялись в доме культуры «Филимоновский». В них участвовали члены клуба «Активное долголетие» и их гости из хора «Русская песня» и коллектива «Танцевалочка».

На мероприятии под названием «Покров-праздник заиграл!» все собравшиеся получили много положительных эмоций и прекрасно провели время. Здесь были интересные конкурсы и любимые песни под аккомпанемент баяниста Валерия Илларионова, душевные беседы и дегустация салата из капусты. Ведущие Надежда Коптелова и Наталья Федосеева никому не позволили заскучать.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий.

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