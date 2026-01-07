В Павловском Посаде прошла ночная рождественская служба
В ночь на 7 января Казанский храм Павловского Посада собрал сотни прихожан на праздничное богослужение. Верующие встретили Рождество Христово общей молитвой и причастием.
По древней традиции праздник начинается с восхода вечерней зари в Сочельник, возвещающей о рождении Спасителя. Символ Вифлеемской звезды напоминает о вечном свете веры.
С поздравлением к жителям обратился глава округа Денис Семенов.
«Рождество напоминает нам о вечных ценностях и духовном единстве», — отметил он.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте